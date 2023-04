Preso em Xapuri suspeito de mandar matar produtor rural na festa de aniversário

Humaitá e Rio Branco vão decidir o Campeonato Acreano 2023 em confronto direto na última rodada da competição após os resultados desta quinta-feira, 27.

O atual campeão acreano, o Humaitá, entrou em campo contra o Independência em uma excelente partida. Wandinho abriu o placar para o Tricolor de Aço ainda no primeiro tempo. O atacante Alesson empatou para o Tourão de Porto Acre. No segundo tempo, Aldair fez dois gols e o Humaitá chegou a 3 a 1 no placar. O Independência ainda colocou “fogo” no jogo ao marcar seu segundo gol com Alex, mas no final, Índio marcou o quarto e decretou a vitória do Humaitá por 4 a 2.

No fechamento da penúltima rodada, Rio Branco e Galvez entraram em campo e fizeram uma partida disputada desde o primeiro minuto. Apesar da disposição das duas equipes, o zero a zero persistiu até o final do jogo.

Com os resultados de ontem, faltando apenas uma última rodada, Humaitá e Rio Branco dividem a liderança da competição com 10 pontos e não podem mais serem alcançados, garantindo as vagas do Acre para as competições nacionais em 2024.

Na próxima segunda-feira, 1º, as duas equipes se enfrentam na última rodada e decidem o título estadual. Por conta dos critérios de desempate, o Humaitá joga por um empate para conquistar o bicampeonato acreano.

Classificação

Humaitá – 10 pt

Rio Branco – 10 pt

Galvez – 5 pt

Atlético – 3 pt

Independência – 3 pt

São Francisco – 3 pt

Crédito da foto: Manoel Façanha