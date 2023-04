MPAC entrega fogões para famílias atingidas pelas enchentes em Rio Branco

Nesta última semana, os níveis do Rio Acre tiveram redução nos trechos monitorados pela Agência Nacional de Águas (ANA) por meio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

Em Assis Brasil, com 3,28 metros, e Rio Branco, com 6,77 metros, o rio apresenta níveis compatíveis com aqueles considerados normais para este período do ano.

Já em Brasiléia e Xapuri, o rio se encontra abaixo do nível esperado, com registros de 2.37 metros e 3,41 metros, respectivamente.

No caso de Rio Branco, chama a atenção a rapidez com que o nível baixou nas últimas 24 horas – foram 34 centímetros de acordo com o Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Acre) divulgado ao meio-dia desta sexta-feira, 28.

A situação preocupa a Defesa Civil Municipal da capital acreana. “A nossa estimativa é que com essa velocidade que o rio está baixando, cheguemos no final do próximo mês de maio com o nível do Rio Acre com cerca de 3 metros”, disse o coordenador Cláudio Falcão.

Ainda segundo Falcão, essa tendência é muito preocupante porque os meses seguintes até setembro são os mais secos do ano. “O normal seria que no final de maio estivéssemos com pelos cinco metros”, reforçou.