Inscrições no processo seletivo do Sesc Acre terminam nesta sexta-feira (28)

A reitora Rosana Cavalcante dos Santos, que se encontra em missão internacional, acompanhou a assinatura, na quarta-feira, 26, em Montreal, Canadá, de um memorando de entendimento entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC) para cooperação acadêmica com a presidente e CEO da Colleges Institute Canada (CICan), Denise Amyot.

O Ifac faz parte da delegação brasileira que participou, nesta semana, em Montreal, da edição de 2023 do Congresso da Federação Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos (WFCP), com representantes do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).

Acordo – O documento foi assinado pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), Getúlio Marques Ferreira, e o objetivo é estabelecer ações que fortaleçam e desenvolvam a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nos dois países.

Através da assinatura do documento as duas instituições se comprometem em promover a cooperação acadêmica, por meio do intercâmbio de professores, estudantes e pesquisadores, além da promoção da pesquisa em áreas mutuamente benéficas e estratégicas.

O memorando de entendimentos destaca o relacionamento duradouro entre as instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnologia do Brasil e as instituições integrantes da CICan, em mais de 141 unidades de ambos os países. O Programa Mulheres Mil, que voltará a ser executado neste ano, é uma parceria que nasceu entre as instituições desses países.

No MEC, é responsabilidade da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) formular, coordenar e implementar políticas públicas de EPT, desenvolvidas em regime de colaboração com os sistemas de ensino e os agentes sociais parceiros. A Setec ainda responde pela manutenção, pela supervisão e pelo fortalecimento das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Premiação – Ainda em Montreal, Rosana Cavalcante participou da cerimônia de entrega do Prêmio de Excelência da Federação Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos (WFCP, na sigla em inglês) que ocorreu, na terça-feira (25/4), que premiou os Institutos Federais de São Paulo (IFSP) e Goiás (IFG) com medalhas de prata e ouro, respectivamente, em duas de suas categorias. Ao todo, foram entregues premiações em 13 categorias.

O prêmio, entregue durante a Conferência Mundial da WFCP, celebra as contribuições notórias de instituições e indivíduos de várias partes do mundo na promoção da educação profissional e tecnológica de qualidade, bem como o desenvolvimento social e econômico mais amplo.

O IFSP recebeu medalha de prata na categoria de Pesquisa Aplicada e Inovação pelo projeto “Soft Robotics at IFSP”, coordenado pelo professor Alexandre Brincalepe. O docente foi pessoalmente receber a medalha na categoria que reconhece instituições ou associações que se destacaram na busca de soluções para desafios reais do mundo, por meio da pesquisa aplicada.

Já o programa Lapassion em Rede, coordenado pelo IFG, ficou em primeiro lugar na categoria Cidadania Global, que destaca as iniciativas que promovam as melhores estratégias e ferramentas para preparar estudantes para a cidadania global.

Visita – Acompanhando a delegação do Conif, a reitora do Ifac participou, também, nesta quinta-feira (27), de uma visita ao College Labelle, uma das principais instituições de ensino de Montreal, para conhecer suas instalações e infraestrutura. Durante a visita, os gestores da Rede Federal percorreram as salas de aula, laboratórios e outros espaços do College Labelle, e puderam ver de perto como a instituição funciona.

O objetivo da visita foi conhecer as instalações e as atividades realizadas pelo College Labelle, e buscar possíveis oportunidades de parcerias e colaborações entre as duas instituições. Durante a visita, a delegação conversou com professores e funcionários do College Labelle para entender melhor a dinâmica de ensino e aprendizagem da instituição.

Rosana Cavalcante destacou a importância de conhecer outras instituições de ensino e trocar experiências, e se mostraram bastante satisfeitos com o que viram no College Labelle. A reitora elogiou a qualidade das instalações e a dedicação dos professores e funcionários em oferecer uma educação de excelência para os estudantes.

Com informações do IFAC.