Estado realiza oficina pedagógica para professores da Educação de Jovens e Adultos

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Divisão de Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizou na noite desta quarta-feira, 26, na Escola Neutel Maia, uma oficina pedagógica para professores da EJA. Eles foram divididos em dois grupos distintos.

O primeiro grupo estava composto de 50 professores de física, química e biologia que participaram do eixo matéria e energia. O segundo grupo era de pedagogos que trabalharam o eixo meio ambiente e saúde dentro da área de linguagens. Os eixos estão dentro das áreas de conhecimento das diretrizes curriculares da EJA.

De acordo com o coordenador do núcleo pedagógico da EJA, professor Manoel de Jesus, as oficinas estão acontecendo nos 22 municípios e os encontros acontecerão sempre na última quarta-feira do mês. “Essas oficinas tem como objetivo fazer com que os professores tenham o primeiro contato com o novo currículo da EJA”, disse.

O novo currículo, explicou, está sendo implementado a partir deste ano e a matriz pedagógica da EJA foi reformulada por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) ainda no ano de 2021. “As oficinas servem para que os professores possam aplicar os conteúdos na sala de aula”, afirmou.

A professora Antônia Maria Souza trabalha na Escola São Pedro, na região do Benfica, e destacou que a oficina está servindo para que ela possa adquirir mais conhecimento. “Eu trabalho com o primeiro segmento (fundamental anos iniciais), então tenho que alfabetizar as pessoas, e as oficinas servem para que possamos tirar muitas dúvidas”, disse.

Quem participou da oficina de ciências da natureza foi a professora de biologia Cleiciane Freitas. Formada pela Uninorte e trabalhando na Escola Luiza Batista de Souza, no bairro Esperança, ela destaca que a oficina é uma oportunidade de aprendizado. “Estamos aqui para aprender mais”, frisou.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.