Sob forte emoção, cantora Nayara Vilela é enterrada no cemitério Morada da Paz

FOTO: JARDY LOPES/ac24horas

Familiares, amigos e fãs da cantora e influenciadora Nayara Vilela enterraram hoje pela manhã, no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, o corpo da cantora que foi encontrada morta no último dia 24, na residência onde morava com o marido.

O corpo de Nayara foi velado ontem em Sena Madureira, no interior do estado, e chegou ontem em Rio Branco, onde foi velado até às 10 da manhã e seguiu para o enterro.

No cortejo, os presentes receberam balões brancos, que foram soltos após o caixão ser deixado na sepultura. O enterro foi acompanhado pela cantora e amiga de Nayara, Natine Oliveira, que cantou as músicas Yeshua (Fernandinho) e Estrelinha (Di Paullo & Paulino). Yeshua foi a música que Nayara Vilela cantou na entrada de seu casamento, há cerca de um mês.

Homenagem do marido, Tarcísio Araújo

O empresário Tarcísio Araújo Mota, o Tarcísio do Som, discursou ao fim do velório da esposa, a cantora Nayara Vilela, e descreveu um ambiente de paz e ternura ao se referir ao casamento.

“Foi a pessoa que mais amei, e de quem mais recebi amei. Isso era recíproco. Eu vivia para amar, fazer carinho, receber carinho dela. É isso o que eu tenho a dizer”, finalizou.

Tarcísio Araújo falou sentado próximo ao rosto de Nayara, ao outro lado da mãe da cantora, Vanusa Vilela.

Homenagem da mãe, Vanusa Vilela

A senhora Vanusa Vilela, mãe da cantora Nayara Vilela, que foi velada e enterrada essa manhã no cemitério Morada da Paz, prestou sua última homenagem à filha falando sobre o amor do convívio em família.

Vanusa descreveu que desde pequena, antes mesmo de elaborar com precisão a pronúncia das palavras, Nayara Vilela já encantava familiares com a voz afinada, “cantava com o coração”.

“Ontem eu pedi pra ela: ‘me mostre onde você quer ficar, por favor’, quando cheguei aqui no cemitério às 6 da manhã, que caminhei, via ela caminhando e correndo pelo campo, e aquilo me deu paz. Eu sei que ela me amava muito, e eu a amava muito”, disse a mãe de Nayara, e em outro trecho da fala, lamentou o resultado da aflição da filha: “recebi ontem muitos relatos de gente que ela ajudou, mas não consegui ajudar minha filha. Eu sei que ela está em paz, foi isso que eu vi hoje, sei que está com a avó dela, mas ainda vai continuar no coração de muita gente”.

A morte de Nayara Vilela

A cantora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta em sua casa, localizada na Estrada das Placas, em Rio Branco, com um tiro no peito, na noite desta segunda-feira, 24.

De acordo com os primeiros informes, a influenciadora digital teria discutido com o marido e teria atirado contra o próprio peito, segundo o cônjuge.

Tarcísio Araújo, marido de Nayara, foi ouvido na Polícia Civil na condição de testemunha e não é considerado suspeito.

FOTOS: JARDY LOPES/ac24horas