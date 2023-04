Pesquisadores acreanos são co-autores de artigo científico publicado na revista Nature

As buscas por 8 dos 11 presos que fugiram do presídio Manoel Nery em Cruzeiro do Sul, no último dia 13, prosseguem no município e região. Os detentos saíram do Bloco 7 e são todos de uma organização criminosa, que atua no Vale do Juruá. 3 foram capturados logo após a fuga e 8 seguem evadidos.

“Seguimos empenhados nas buscas. A Inteligência e prisional e das demais forças também estão atuando e só vamos parar quando lograrmos êxito e todos forem recapturados”, citou o presidente do Instituto de Administração Penitenciária- IAPEN, Glauber Feitoza, que cumpre agenda no Vale do Juruá.

Com relação ao Presídio de Cruzeiro do Sul ser o único do Acre sem muro, Feitoza afirmou que o IAPEN, por meio do setor de infraestrutura, busca recursos federais, para erguer a proteção. “Um projeto está sendo elaborado para a Secretaria Nacional de Políticas Penais para a construção do muro,” pontua ele destacando que o Presídio de Cruzeiro do Sul é modelo com relação à trabalho, educação e ressocialização. “Aqui há uma grande produção de farinha e outros trabalhos. Temos grandes resultados no cumprimento da pena e na ressocialização. Vamos ampliar esse trabalho dentro e fora do presídio. Em Rio Branco, por exemplo, temos custodiados fazendo roçagem e trabalhando na reforma de prédios públicos. Vamos fazer cooperação técnica com as instituições e usar mão de obra carcerária em benefício da população”, pontuou o direitor do IAPEN, Glauber Feitoza.

11 presos fugiram do presídio Manoel Nery em Cruzeiro do Sul no último dia 13 e 3 foram capturados no mesmo dia. Eles fizeram um buraco na cela e fugiram usando a técnica do cavalo doido, quando todos correm em velocidade, na mesma direção.