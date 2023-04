Governo assina termo de cooperação que irá beneficiar população de baixa renda

O governo do Acre realizou na tarde desta quinta-feira, 27, no Palácio Rio Branco, a solenidade de Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Secretaria da Mulher, Instituto de Administração Penitenciária e Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Estado.

O objetivo do termo é a conjugação de esforços, visando a realização de trabalhos técnicos para descaracterização dos produtos e materiais doados pela Receita Federal Acre ao MPAC, para beneficiar a população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Entre as ações que devem ser realizadas, será disponibilizado 10.000 (dez mil) peças de roupas, a entrega de máquinas de corte e costura, realização de cursos de Qualificação profissional, contratação de instrutores e insumos, produzir ações educativas sobre violência contra a mulher e de múltiplas violências para a população de baixa, entre outras questões.

“Essa é uma ação ainda em respostas a triste enchente que tivemos recentemente. Agradeço a todos vocês que abraçaram essa causa, temos a responsabilidade de levar uma vida melhora para essas pessoas e principalmente a oportunidade de mudar a vida dessas mulheres, trazer uma expectativa maior. É assim que construiremos um mundo melhor e um Acre bom para todos. O próximo passo com tudo isso que estamos fazendo, sei que iremos fazer de tudo para diminuir os impactos nas próximas alagações”, disse a vice-governadora, Mailza Assis.

Segundo a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargadora Regina Ferrari, a iniciativa também funcionará como um acordo que busca o combate a violência em toda a região.

“É uma alegria estarmos aqui celebrando esta iniciativa, onde todos dão as mãos em torno de um objeto em comum. Tudo para que possamos combater todo tipo de violência contra a mulher e também as múltiplas violências que ocorrem em nosso Estado. Essa ação funcionará como um despertar para a Paz junto as populações mais carentes”, comentou.

Também participaram do encontro, a coordenadora da rede de proteção do TJAC, Eva Evangelista, o representante do procurador Geral de Justiça MPE, Celso Jerônimo, o corregedor do MPE, Álvaro Pereira, o presidente do Ieptec

Alírio Wanderley Neto, o diretor do Iapen, Nelson Sales, a representante da OAB, Socorro Rodrigues, o representante da Sejusp, Glayson Dantas e promotor do MPE Talles Tranin.