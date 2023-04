Familiares, amigos e fãs de Nayara Vilela prestam homenagens no Morada da Paz

Familiares, amigos e fãs da cantora acreana Nayara Vilela, de 32 anos, que faleceu no último dia 24, em Rio Branco, estão prestando as últimas homenagens a ela no cemitério Morada da Paz, na estrada do Calafate, em Rio Branco.

O corpo chegou ontem no fim da tarde, após ser velado primeiro em Sena Madureira, no interior do Acre, o sepultamento aconteceria em São Paulo mas foi cancelado por problemas logísticos.

No cemitério Morada da Paz, na capital, o enterro está programado para as 10:00 da manhã e será marcado por mais homenagens e soltura de 100 balões.

Tarcísio de Araújo Mota, marido de Nayara, e os pais da cantora estão presentes mas não quiseram gravar entrevista.