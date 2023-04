Esposo é acolhido por familiares e amigos de Nayara Vilela

Em coletiva, secretária de saúde fala das mudanças no atendimento estendido das Uraps e situação da Síndrome Gripal em Rio Branco

Durante coletiva, na manhã desta quinta-feira, 27, a secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, falou sobre como deve funcionar as unidades de referência de atenção primária (Uraps), que estavam prestando atendimento estendido, das 07 às 22h.

Segundo a representante, das três unidades sentinelas, a Urap Maria Barroso passa a ter o atendimento normalizado a partir do próximo sábado, 29, enquanto a Urap Augusto Hidalgo De Lima, no bairro Palheiral, próxima a Upa da Sobral, funcionará com o horário corrido, assim como a Urap Claudia Vitorino, no Bairro Taquari e a Urap Roney Meireles, no Bairro Adalberto Sena.

“Isso irá facilitar, nós não iremos deixar de atender. O intuito do prefeito Tião Bocalom é continuar com esse acordo até a conclusão do concurso simplificado. A partir de lá, teremos médicos atendendo nos horários normais da atenção Básica, dentro das unidades e aí vai facilitar a vida de todo mundo. E não passaremos mais atender a noite”, declarou.

Em relação a síndrome gripal, Sheila destacou que o quadro não está agravado no município, mas solicita atenção aos casos, informando qual unidade de saúde ir de acordo com cada situação.

“Nós estamos trabalhando a parte informativa e de prevenção. Rio Branco está com o quadro controlado, mas não significa que não precisamos ficar em alerta. Principalmente na faixa de crianças e idosos, que são os que mais sofrem nesse período”, comentou.

Em caso de tosse leve, dor de garganta e coriza, a profissional indica a procura da atenção básica, como as Uraps e módulos de saúde. Já para pacientes com febre e falta de ar, encontrar atendimento nas UBSs, que possui os equipamentos adequados.

Ainda de acordo com Andrade, todas as unidades possuem as vacinas contra a gripe e a Covid-19. “A vacinação está disponível em todas as unidades, tanto nas Uraps quantos nas UBSs. Procure uma unidade mais próxima de sua casa, que você terá a vacinação disponível”.