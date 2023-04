Dia do Trabalhador terá show de Evoney Fernandes em Cruzeiro do Sul

Depois dos cancelamentos devido à neblina , dois voos chegaram em Cruzeiro do Sul com passageiros na madrugada desta quarta para quinta-feira, 27. Da mesma forma da ida as duas aeronaves voltaram lotadas com destino à Rio Branco já que muitos passageiros aguardavam o embarque desde a madrugada de domingo.

As aterrisagens e decolagens ocorreram normalmente sem problemas com a névoa no aeroporto de Cruzeiro do Sul. “Finalmente conseguimos chegar em casa. Nós chegamos por cima do Môa, não foi pela cidade não. Mas deu tudo certo e finalmente estamos em solo”, contou o influenciador digital, Patrick Tavares.

A Gol Linhas Aéreas é a única companhia que opera voos de Rio Branco com destino à Cruzeiro do Sul, às segundas, terças, quintas feiras e sábados no período noturno. De acordo com a Gol não há previsão para aumento do quantitativo destas viagens nem de revisão quanto aos altos preços praticados pela empresa. A viagem de menos de uma hora entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul pode passar de R$ 3 mil.

“A curva de precificação praticada pela companhia permite que os diferentes perfis de clientes tenham acesso ao transporte aéreo no país, seja ele corporativo ou de lazer. Este modelo faz com que as tarifas tenham oscilação constante – considera a antecedência de compra da passagem e a ocupação da aeronave – permitindo que, em contrapartida, os passageiros que não conseguem se planejar e necessitam adquirir de última hora um bilhete também tenham opções disponíveis – muitos dos casos dos clientes corporativos, ou aqueles de viagens de emergência”, destacou em nota da Gol.