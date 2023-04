“O servidor é nosso principal aliado”, diz Gladson ao anunciar 20,32% de reposição escalonada

O ‘1º Festival Acreano de Talentos do Espectro Autista’ ocorre entre os dias 27, 28 e 29 de abril no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre (Ufac) e no Via Verde Shopping.

A programação do evento reúne diversas apresentações de música, artes visuais e literatura, além de rodas de conversa e contação de histórias. A ação é organizada pela coordenação do projeto de extensão “Do Lado de Dentro do Espectro” da Ufac.

A iniciativa também contará, com a participação do promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Dr. Ocimar da Silva Sales Júnior, da assessora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e mãe de autista, Thaíssa Ribeiro Albres Kispergher e do comunicador social especialista em Processos Criativos e Arteterapia, escritor e ilustrador, Bruno Grossi Begê.

Veja a programação:

– 27 de abril

Mostra de música, às 19h, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Ufac;

– 28 de abril

Roda de conversa, às 14h, no Via Verde Shopping, com o promotor do MP/AC Dr. Ocimar da Silva Sales Júnior da Promotoria de Saúde e a Thaíssa Ribeiro Albres Kispergher do CAOP/MP e mãe de autista, sobre as ações do MP/AC no que diz respeito à saúde e acolhimento das famílias junto ao CAOP;

– 28 de abril

Atendimento do MP na Comunidade, de 14h às 18h, na faculdade Unama, localizada no Via Verde Shopping;

– 28 de abril

Contação da História Peixinho DoroTEA, às 15h, com o escritor Bruno Grossi, no Auditório da Unama;

– 28 de abril

Mostra de Artes Visuais e Literatura, de 16h às 21h, no Espaço Cultural do Via Verde Shopping;

– 29 de abril

Contação da História Peixinho DoroTEA, às 10h, com o escritor Bruno Grossi, no Auditório da Unama;

– 29 de abril

Mostra de Artes Visuais e Literatura, de 10h às 21h, no Espaço Cultural do Via Verde Shopping.

O festival é realizado no mês de conscientização mundial do autismo e é um incentivo para quem quer participar e expor os seus talentos.