Gladson propõe reajuste salarial de 20,32% a servidores e comissionados

O governador Gladson Cameli encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre um projeto de lei que dispõe sobre a concessão de reajuste geral aos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo. De acordo com a proposta, o Palácio Rio Branco quer conceder 20,32% de reajuste escalonado em 4 parcelas.

“É notório que nos últimos seis anos, enquanto o Estado esteve acima do limite prudencial – e máximo – admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a realização de gastos com pessoal, foram apresentadas diversas pautas específicas das carreiras integrantes dos quadros de pessoal do Poder Executivo, as quais deixaram de ser atendidas, justamente, pela referida limitação de ordem legal. Esta limitação foi ocasionada, principalmente, por concessões realizadas em mandatos anteriores em desatenção à capacidade financeira do Estado – lapso em ciclo o qual ora se busca evitar mediante atendimento, neste momento, de necessidades gerais de pessoal, para, posteriormente, e em monitoramento da situação orçamentária e financeira do Estado, viabilizar a apresentação de propostas para atendimento de especificidades de pessoal”, argumenta o governador.

O reajuste será aplicado inclusive aos cargos em comissão e funções de confiança, incluídos os respectivos valores referenciais mensais, aos benefícios de aposentadoria e às pensões dos segurados do Instituto de Previdência do Acre, inclusive daqueles cujos benefícios não estejam alcançados pelo instituto da paridade, aplicando-se ainda aos militares que passaram para a inatividade remunerada e aos beneficiários de pensão militar vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Acre – SPSM-AC.

O reajuste a partir do mês de junho de 2023. Em suma, o governo deve conceder 5,08% de reajuste por ano.