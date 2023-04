Ptolomeu: STJ devolve passaporte de Gladson Cameli

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou devolver o passaporte e autorizou o governador Gladson Cameli a fazer viagens internacionais. A decisão da corte superior ocorre após a ministra Nancy Andrighi, relatora da investigação, que tem o chefe do executivo acreano como alvo principal, apreender o documento no inicio do ma’roc.

Pela decisão, quando tiver compromissos internacionais, basta ao governador peticionar ao STJ, solicitando a realização de viagem institucional ao exterior. O Ministério Público Federal já havia se posicionado favoravelmente a um pedido da defesa do governador.

O governador tem compromissos em outros países em defesa dos interesses do Acre. O STJ entendeu que essa agenda não precisaria ser interrompida em razão das investigações da Operação Ptolomeu que investiga suposta corrupção no governo do Acre.