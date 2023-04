Cruzeiro do Sul firma parceria para destinar pneus inutilizados para reciclagem no Mato Grosso

Na tarde desta segunda-feira (24), mais uma carreta carregada de pneus usados saiu de Cruzeiro do Sul com destino ao Estado do Mato Grosso. O material que seria levado ao depósito de lixo do município onde seria enterrado, a partir de agora está sendo levado para reciclagem fora do estado do Acre.

A prefeitura firmou parceria com a empresa Recicle Unipe que fará o transporte dos pneus para a indústria de reciclagem.

“Hoje nós estamos cumprindo aquilo que determina a política nacional de resíduos sólidos. Assim como a bateria e a pilha, o pneu faz parte da logística reversa. Então, hoje em parceria com a Recicle Unipe, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul encaminha todos os pneus para o estado do Mato Grosso. Lá esse material é transformado em chips, que são blocos de borracha, e será utilizado nas fornalhas como fonte de energia para produção de artefatos de cerâmica, tais como o tijolo e a lajota”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Ygor Neves.

Com mais esse carregamento, o município já exportou mais de 18 mil pneus. Foram seis viagens de carretas que saíram da cidade nos últimos meses.

A Secretaria de Meio Ambiente levou em consideração para formalizar a parceria, as medidas para prevenção de saúde e de preservação do meio ambiente, já que o município não tem local adequado para o destino final desse tipo de resíduo.

“Esses pneus serviam como criadouros do mosquito da dengue e antes eram enterrados. Agora estamos retirando da cidade sem custos para o município município que só tem a ganhar com isso”, assegurou Neves.