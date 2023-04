Desembargadora garante show de Renanzin Pressão em Tarauacá

O final de semana prolongado no Vale do Juruá teve casos de violência doméstica em Rodrigues Alves, prisão por embriaguez ao volante e assalto à uma residência em Cruzeiro do Sul.

Na madrugada de sábado, três homens, um deles armado com uma escopeta, invadiram a casa de uma advogada no Bairro Vila Rica, em Cruzeiro do Sul. Um dos criminosos teria agido de forma agressiva batido no marido da advogada. “Os assaltantes roubaram celulares, joias, notebooks e outros aparelhos, além de uma quantia em espécie. Foi uma situação grave que passou a família”, cita o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edivan Rogério. Até agora, ninguém foi preso.

Em Rodrigues Alves, foram registrados dois casos de violência doméstica. Em um deles, o homem tentou matar a esposa, os vizinhos e reagiu na hora da prisão, feita pela Polícia Militar. O caso aconteceu na noite deste domingo, 23, na Agrovila do Mujú, zona rural de difícil acesso em Rodrigues Alves.

As guarnições usaram quadriciclos para chegar ao local. A vítima relatou que o homem tentou matá-la com um facão. Como ela correu para a casa de vizinhos, ele arrombou as residências e ameaçou de morte outras pessoas por estarem protegendo a mulher. Depois que os vizinhos tomaram as armas brancas, ele voltou com uma arma de fogo.

“Quando nossa guarnição chegou, ele ainda reagiu, mas a arma de fogo não foi encontrada. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Rodrigues Alves”, cita o comandante Edvan Rogério.

Trânsito

Com relação ao trânsito, segundo o comandante do Pelotão de Trânsito- Peltran da PM, tenente Barbosa, duas ocorrências foram registradas em Cruzeiro do Sul. Uma mulher grávida caiu sozinha da motocicleta que guiava e sofreu escoriações leves.

Já um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool ao ser abordado em uma blitz.