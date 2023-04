Clodoaldo reclama da Gol: “passageiro não tem direito”

O corpo da cantora acreana Nayara Vilela, encontrada morta com um tiro no peito após uma discussão com o marido na noite de ontem (25), será velado em Sena Madureira, no interior do estado.

O velório será realizado na Capela Esperança, da Igreja Católica de Sena Madureira, a partir das 18h desta terça-feira. O enterro está previsto para amanhã, 26, no cemitério São João Batista, também em Sena Madureira.

Entenda o caso

A cantora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta em sua casa, localizada na Estrada das Placas, em Rio Branco, com um tiro no peito, na noite desta segunda-feira, 24.

O marido de Nayara, Tarcísio Araújo da Mota, 43 anos, conhecido como Tarcísio Som, disse em depoimento à polícia que a discussão começou por conta de ciúmes de. Em um dos vídeos feitos pela própria cantora antes da morte, ela afirma que se arrepende de ter tirado Tarcísio de sua família. O empresário contou que Nayara teria dito que jamais teria paz, já que o mesmo sempre manteria contato com sua ex, com quem tem um filho.

Em outro trecho do depoimento obtido pelo ac24horas, Tarcisio conta que se trancou no quarto para tomar banho. Momento em que Nayara teria batido na porta e avisado que estava com uma de suas armas. A cantora teria se trancado em outro banheiro e Tarcísio contou que fez uso de chave de fenda para entrar no local.

Foi neste instante, conta Tarcísio, que começou a fazer uma vídeo chamada para a mãe de Nayara para que conseguisse fazer com que a filha desistisse de se matar. “Em dado momento, ela efetuou o disparo e a mãe dela na vídeo chamada escutou o disparo”, disse Tarcísio no depoimento.

O empresário é caçador, atirador e colecionador e tinha duas armas em casa. A polícia confirmou que a documentação das pistolas estava em dia.

Na manhã desta terça-feira, 25, o delegado Karlesso Néspoli, da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o crime começou a ser apurado, comandou um grupo de investigadores que fez novas diligências na residência do casal, situada no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. O objetivo era apreender o DVR (aparelho que armazena todas as imagens) interno e externo do imóvel.

Com informações Yaco News