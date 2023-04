Assis Brasil anuncia Babado Novo para carnaval fora de época no aniversário da cidade

Na noite desta segunda-feira, 24, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou oficialmente a programação que será desenvolvida no município nos 47 anos do município de Assis Brasil, comemorados no dia 14 de maio.

O chefe do executivo reuniu representantes da imprensa, forças de segurança, comerciantes, Sebrae e vereadores para apresentar um pacote de atrações para as festividades deste ano.

Além de uma vasta programação esportiva, feiras e desfiles cívicos, Assis Brasil será mais uma vez palco do Carnavassis, o tradicional carnaval fora de época da cidade que se tornou uma das grandes atrações do interior do estado.

Neste ano, as três noites do Carnavassis serão animadas por bandas regionais, e como atração principal, na noite do sábado, dia 13 de maio, a banda Baiana Babado Novo comandará a festa no município da tríplice fronteira.

De acordo com o prefeito, além de trazer entretenimento para a população, a festa vem em um momento oportuno para aquecer o comércio local.

“A festa além de ser uma opção de diversão, gera um aquecimento no comércio local, estamos contando com apoio do Governo do Acre e de nossos comerciantes. As expectativas são muito boas”, disse o gestor.

Sobre os últimos eventos relacionados a cancelamentos de shows de maior envergadura em municípios do interior do estado, como resultado de medidas do Ministério Público Estadual (MPAC), Correia disse ao ac24horas que o planejamento foi feito com atenção a esses fatos.

“A gente respeita muito o trabalho do Ministério Público, que realmente precisa fiscalizar. Nós fizemos todos os contratos dentro da total transparência, inclusive, me antecipei para mostrar ao promotor da cidade todos os processos de contratação como foram feitos”, explicou.

Jerry também destacou que o município gastará com todas as atrações musicais do evento, incluindo a banda Babado Novo, o total de R$ 154 mil, excluindo-se as despesas de passagens aéreas e translados. O cachê da banda baiana será em torno de R$ 37 mil, segundo o prefeito.

“Um valor totalmente dentro da realidade de mercado. Fizemos um convênio com o Governo do Estado, que ajudará a custear junto com outros patrocínios. Então, não haverá aqui a questão de se deixar de fazer qualquer serviço público na cidade para fazer festa”, acrescentou.

O prefeito ainda enfatizou que a visão da prefeitura sobre o evento não é de despesa, mas de investimento, ressaltando a necessidade que o município de fronteira tem de fomentar o turismo como forma de aquecer a economia local.

“A gente movimenta aqui de R$ 1,5 a R$ 2 milhões durante esse período de festa, o comércio lucra, os vendedores ambulantes, as lojas de calçados e confecções. Estamos na região de fronteira, é um município que precisa investir no turismo”, acrescentou o prefeito.