Agenda “Acre 10 anos” promete mudar a forma de governar

O governo do Estado do Acre lançou na manhã desta terça-feira, 25, o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Estado do Acre, a Agenda Acre 10 anos, e o Plano Estratégico Governamental. O evento aconteceu no prédio do TRE e contou com a presença do governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Gomes, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, secretários do governo e representantes de órgãos de controle.

O Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável é um cronograma de metas a serem cumpridas pelo Governo para desenvolver o estado de maneira sustentável. A Agenda Acre 10 anos é uma projeção do funcionamento do Plano de Desenvolvimento a longo prazo. O Plano Estratégico Governamental é onde são descritos os funcionamentos das políticas públicas que serão utilizadas para o cumprimento das expectativas da Agenda Acre 10 anos.

O governador do Acre, Gladson Cameli, disse que a Agenda Acre 10 anos é de suma importância para a gestão, e defendeu que os próximos gestores deem continuidade ao projeto.

Secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, disse que os próximos 10 anos do Acre são promissores. Segundo ele, os lançamentos de hoje focam na melhora do índice de desenvolvimento humano da população acreana, e serão realizados investimentos pesados nas áreas de segurança, saúde, educação e proteção social. “Este plano é pensado para ser continuado ao longo de 10 anos. Qualquer governante do Acre nestes 10 anos já vai assumir o Estado com este direcionamento daquilo que cientificamente se aponta como soluções para as problemáticas que vivemos hoje”, disse Ricardo.

O plano trata com urgência pontos considerados críticos e crônicos que atrapalham o desenvolvimento do Acre: infraestrutura, cultura e turismo, e qualidade dos serviços públicos oferecidos. Mas agora, secretarias do estado devem passar a trabalhar para o cumprimento das metas estabelecidas: “o plano deu um pouco de trabalho, mas o verdadeiro trabalho vem agora. Tirar do papel para a prática. Recurso temos, mas agora estamos investindo na qualificação dos servidores”, ressaltou Ricardo Brandão.

O Procurador Geral de Justiça do Ministério Público, Danilo Lovisaro, compareceu ao evento e garantiu que o Ministério Público estará atuando em cada etapa do planejamento: “o convite para que o MP participe é muito importante. É um projeto longo, então é fundamental que o MP esteja próximo, dentro das atribuições constitucionais”.

O plano apresentado hoje começou a ser elaborado em Junho de 2022 em parceria com a Fundação Dom Cabral. R$ 3 mi foram investidos.