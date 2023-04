Porto Walter inaugura primeira quadra de esportes no Rio Cruzeiro do Vale

Nenhum dos três menores que fugiu do Centro Socioeducativo do Juruá de Cruzeiro do Sul, no final da tarde desta sexta-feira, 21,foi encontrado até agora. Os três são naturais do município.

Os menores infratores saíram pela porta da frente da instituição. O presidente do Instituto Socioeducativo do Acre – ISE, coronel Mário Cesar Souza de Freitas, disse que as buscas prosseguem e o caso será investigado. “Estamos em diligência buscando recapturar. Estaremos instaurando uma sindicância para apurar as circunstâncias da fuga”, citou.

Quatro menores tentaram se evadir do Centro no final da tarde deste sábado mas um foi impedido de sair ainda dentro do muro enquanto três tiveram sucesso na fuga.

Atos análogos a feminicidio e roubo

Atos análogos ao feminicídio e roubo são as causas da internação dos três menores infratores que fugiram do Centro Socioeducativo do Juruá em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, 21. Dois deles são envolvidos no mesmo feminicídio e o outro, em um roubo.

Na hora da fuga, um menor foi detido pelos Agentes Socioeducativos e os demais saíram pelo portão da frente do local.

Na manhã deste sábado, 22, os sete menores que não conseguiram fugir passaram por exame de Corpo de Delito no Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul. Em seguida foram levados de volta para o Centro.

O comandante em exercício da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, major Silva Lima, disse que a PM segue as buscas pelos três menores. “Temos a identificação, fotos e endereços ligados aos três e seguimos as buscas”, citou.