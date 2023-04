Passagens aéreas para Fortaleza por R$ 203 e São Paulo a R$ 210

Uma grande confusão entre mulheres foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais. Pelo menos 8 mulheres foram flagradas brigando na frente de um bar em Cruzeiro do Sul, na noite deste sábado, 22, na região do Tiro ao Alvo, em Cruzeiro do Sul. A discussão entre as mulheres teria começado dentro do bar, com motivação passional.

As brigas, em grupos, prosseguem por vários minutos sem a interferência de seguranças ou policiais. São outras mulheres que agem para apartar as que se agridem mutuamente. Uma pessoa que não aparece nas imagens quebra uma garrafa de cerveja nas costas de uma das mulheres.

A direção do bar publicou nota afirmando que dentro do estabelecimento há seguranças capacitados para atender os clientes na parte interna do local.

O caso não foi registrado na Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul.

VEJA O VÍDEO: