No atacado, batata sobe mais de 51% e alface tem 2ª maior aumento do país no Acre em abril

Em importante momento de visita ao Acre, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, visitou o acervo histórico do desembargador aposentado, Dr. Arquilau de Castro Melo, na manhã desta sexta-feira, 21, em Rio Branco.

A recepção, na chácara Ipê, foi mediada pelo proprietário do espaço e sua esposa, a psicóloga Regiane Ferrari, e foi encaminhada para um momento de diálogo sobre eventos históricos da região, a vida do seringueiro, a obra de Euclides da Cunha e os ciclos da borracha.

Fachin acompanhou a visita com a esposa, a desembargadora aposentada Rosana Fachin, e com membros do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), representada pelo presidente da instituição, o desembargador Francisco Djalma, o Vice-Presidente e Corregedor Eleitoral, Desembargador Laudivon Nogueira, e a Diretora-Geral, Rosana Magalhães.

Durante o encontro, os presentes participaram de uma roda de conversa antes de prosseguir para a apresentação do acervo local e a demonstração de produção da borracha por seu Antônio, seringueiro aposentado, seguido de momento de descontração com a degustação de quitutes da culinária regional regada à música na voz e violão de Franklin Pinheiro.

“A visita ao Acre é, à rigor, uma visita ao Brasil profundo e que demanda um olhar atencioso. Há, na formação do Estado, um espírito de pessoas timoratas que doaram sua própria vida para fazer parte da nacionalidade brasileira. Então, vir ao Acre é abraçar esse Brasil. E fomos aqui muito bem recebidos”, declarou o ministro.

De curadoria do Dr. Arquilau de Castro Melo, a Casa Museu possui um acervo riquíssimo com pélas de borracha, documentos históricos e elementos de destaque da história do Acre. Para o curador da Casa Museu, “foi um prazer imenso receber o ministro Fachin que ouviu e interagiu sobre a nossa história, sobre a história do Acre”, agradeceu.