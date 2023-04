Cantora é encontrada morta com tiro no peito em Rio Branco

Pouco mais de um ano após vir à tona a polêmica que envolveu o médico Stanley Bittar e sua então funcionária, Yasmin D’anzicourt, o novo casal divulgou nesse final de semana que estão de casamento marcado e já até realizaram uma cerimônia íntima e inusitada numa região de deserto, no Marrocos.

A festa foi celebrada no sábado (22) e foi uma surpresa planejada por Bittar e amigos próximos do casal, que viajaram em comitiva até o Deserto do Saara, no Marrocos, onde ocorreu o evento com trajes típicos e cerimônia tradicional do povo local, a tribo de Merzouga.

“Me casei no Deserto do Saara com o amor da minha vida. Uma experiência singular, incrível e apaixonante. Que seja um casamento abençoado por Deus, meu amor. O meu amor por você está além das dunas de qualquer deserto”, escreveu Bittar em seu perfil no Instagram.

Yasmin respondeu: “a maior surpresa da minha vida. Tive um dos momentos mais surpreendentes de toda minha vida”.

Antes disso, há cerca de um mês, o médico pediu Yasmin em casamento numa viagem que fizeram a Paris, na França. “Mal posso esperar para começar essa nova etapa ao lado da minha futura esposa e construir juntos uma história de amor ainda mais bonita”, disse.