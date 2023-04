Whindersson ganha luta contra rapper que o chamou de “corno”

O Instituto Federal do Acre (IFAC) constituiu o Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência no IFAC, com o objetivo de diagnosticar as principais violências na comunidade acadêmica para projetar ações, monitorar riscos e organizar protocolos para as mais diversas situações.

As primeiras ações do comitê foram discutidas durante reunião realizada na quinta-feira (13.04), com a participação de gestores. Na reunião, foi discutida nota, na qual estabelece que, “…como instituição educacional, o Ifac empreende e implanta medidas contra a violência com vistas a construção de um ambiente mais seguro e de paz para toda sua comunidade acadêmica, principalmente diante dos últimos acontecimentos, que envolvem o ambiente escolar”.

O comitê informa que adotará as providências para aprimoramento de ações institucionais com o objetivo de prevenir e resguardar a segurança durante a realização das atividades acadêmicas. Além da criação do comitê, foi encaminhado, de imediato, a todos os gestores ofício circular contendo a atualização dos procedimentos a serem adotados em situações de risco à integridade física dos estudantes e servidores.

A orientação do Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência no Ifac é que não sejam disseminadas notícias falsas, nem quaisquer notícias referentes a ataques e ameaças que não sejam divulgadas por canais oficiais ou canais de comunicação confiáveis. “Duvide de manchetes sensacionalistas e xeque as informações antes de compartilhar quaisquer notícias”, destaca a nota.

Além disso, o comitê recomenda que servidores informem, sempre, à gestão da unidade, a presença de pessoas com comportamento atípico ou movimentações estranhas no interior do campus e seu entorno ou que possam ter acessado a instituição. “Importante destacar, ainda que, disseminar notícias falsas em redes sociais é crime, sendo passível de punição de 15 dias a seis meses de prisão, pois trata-se de uma “contravenção penal”, diz a nota, acrescentando que através do Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência no Ifac, “o Instituto Federal do Acre reitera seu compromisso com a segurança de todos”.

Campanha – Paralelo às ações do comitê foi lançada a campanha “Ifac incentiva a Cultura de Paz”, orientando à comunidade acadêmica que qualquer tipo de informação sobre possíveis ameaças e ataques contra o Ifac seja denunciado nas unidades e canais competentes. Também serão afixados nas áreas comuns das unidades, cartazes sinalizadores indicando os setores responsáveis pelo recebimento imediato de denúncias.

Serviço – Canais de denúncia podem ser acionados, sendo eles:

Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc) do Estado do Acre: 190

Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com SaferNet Brasil: https://www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura

Crédito da foto: Assessoria IFAC/AC