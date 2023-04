Professor doutor da Ufac é destaque mundial como cientista

No final da tarde deste sábado, 21, três menores que cumpriam medidas no Centro Socioeducativo do Juruá, em Cruzeiro do Sul, fugiram do local. A saída teria sido pela porta da frente da instituição, que fica localizada no bairro Manoel Terças, próximo à Maternidade da cidade.

A segurança do local é feita por agentes sócios educadores, que não usam armas.

A diretora do Centro Socioeducativo do Juruá, Maiane Andadre, que na noite deste sábado estava na BR-364, indo deixar um menor em um consulado de Rio Branco, não deu maiores informações sobre a fuga.

A Polícia Militar não atua no espaço, foi ao local, após ser acionada por populares. Até a manhã deste sábado, não há informações nem do Instituto Sócio Educativo – ISE nem da Polícia Militar sobre as buscas pelos menores.