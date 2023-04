“Amigo” arma emboscada e adolescente é ferido a tiros na Cidade do Povo

O adolescente I.S.E de 15 anos, foi ferido a tiros no final da tarde deste sábado, 22, na rua Geraldo Leite, na quadra 9, no conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima recebeu de um “amigo” uma ligação pedido que ele fosse na quadra 9, quando a vítima chegou ao local, um membro de uma organização criminosa o abordou e em posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros na direção do adolescente que foi atingido com um projétil no braço direito e outro na perna esquerda. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Populares ao verem o garoto ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam o adolescente ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida colheram as características do criminoso e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo , mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado inicialmente pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).