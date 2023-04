Polícia Civil apresenta dados da Operação Escola Segura a gestores escolares

As populações indígenas do mundo preservaram uma vasta quantidade da história cultural da humanidade. Os povos indígenas falam a maioria das línguas mundiais. Herdaram e passaram adiante um rico conhecimento, formas artísticas e tradições religiosas e culturais. Diante da importância desses povos comemora-se no mês de abril, o Dia dos Povos Originários.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), entendendo a importância desses povos para formação cultural do estado, está sempre buscando desenvolver políticas públicas para levar aos povos indígenas o acesso à educação, saúde e segurança alimentar. Juntamente com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer), o governo esteve presente em diversas atividades em comunidades indígenas do vale do Juruá na Semana dos Povos Indígenas.

“Neste mês comemoramos nossa terra, nossas lutas, nossa floresta, nossa medicina tradicional. Estamos felizes por termos apoio do governo para nossas atividades e ficamos felizes por esse reconhecimento nessa data tão especial”, afirmou Dilson Katukina, líder indígena do povo Noke Koi.

Para o Cacique do povo Noke Koi, Levi Pequeno, essa data ilustra um momento de grande satisfação. “Por lembrar da importância dos nossos costumes, nossa musicalidade, nossa culinária. Nossa cultura é a nossa identidade. É importante destacar a espiritualidade e a medicina tradicional do meu povo”, disse.

Para o gestor da Seict no Juruá, Alcy Costa, o Estado busca ouvir as lideranças e assimilar as necessidades desses povos, garantindo seus direitos básicos as lideranças. “Avaliam e fazem reflexões das suas relações políticas com o governo federal, estadual e poder público municipal, cuidando do nosso passado, nosso presente e nosso futuro”, pontuou.

Para Arariqueles Cardoso representante da Conafer, a união dos povos é de fundamental importância para a preservação da identidade cultural dos indígenas. “O governador Gladson Cameli é um grande parceiro e sua gestão tem atuado em comunhão com o governo federal para garantir aos povos indígenas do Acre o respeito e a dignidade que esse povo merece”, afirmou.

Crédito da foto: Edson Fernandes/Secom