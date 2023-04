Moradores do Papouco dizem que PM deixou de policiar a área

O desmatamento da Amazônia Legal triplicou em março, fazendo o primeiro trimestre de 2023 fechar com a segunda maior área desmatada em pelo menos 16 anos. Neste cenário, o Acre teve 3 km² de florestas destruídas, diferentemente do que ocorreu no ano passado neste período, quando não foi registrado desmatamento no estado.

Foram quase 1.000 campos de futebol por dia de mata nativa derrubada na Amazônia Legal nos 3 primeiros meses deste ano – 867 km² de floresta. A destruição só não foi maior do que a registrada de janeiro a março de 2021, quando foram ao chão 1.185 km² de floresta.

Os dados são do monitoramento por satélite do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgado nesta quinta-feira, 20.

Com exceção do Amapá, os demais estados da Amazônia Legal registraram alta na área de floresta derrubada em março deste ano. O campeão no aumento do desmatamento foi o Amazonas, que teve 30% de toda a devastação.

Na sequência do ranking de estados da região que mais desmataram em março aparece o Pará, com alta de 176% na destruição da floresta, de 33 km² em março de 2022 para 91 km² no mesmo mês de 2023. O estado concentrou 27% de toda a derrubada na região no mês.

Depois de liderar por 2 meses seguidos como o Estado que mais derrubou floresta, o Mato Grosso caiu para a 3ª posição, apesar de ter desmatado 51% mais. A devastação passou de 57 km² em março de 2022 para 86 km² em março de 2023, representando 25% de todo o desmatamento na Amazônia, de acordo com o levantamento.

Roraima foi o 4º Estado que mais desmatou a Amazônia no mês. A derrubada passou de 13 km² em março de 2022 para 28 km² em 2023, alta de 115%.

Já Rondônia, o 4º Estado que mais desmatou, derrubou 22 km² de mata em março de 2023, ante 4 km² no mesmo mês do ano anterior. A alta foi de 450%, sendo o território com o 2º maior crescimento, atrás apenas do Amazonas.

No Maranhão, o desmatamento foi de 9 km² em março de 2023, alta de 125% em comparação com 2022.

O Acre e o Tocantins, onde não foi detectada derrubada da floresta em março do ano passado, registraram destruições de 3 km² e de 1 km², respectivamente, neste ano.