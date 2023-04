Independência vence Galvez e volta a sonhar com título do Campeonato Acreano

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas no dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. Mas quem precisar tirar alguma dúvida ou fazer algum pedido, poderá usar um de nossos canais remotos de atendimento, como o telefone 135 e o Meu INSS.

No entanto, sexta-feira não haverá atendimento humano no 135, apenas atendimento eletrônico. No sábado, o atendimento será normal, das 7h às 22h (horário de Brasília). Por meio do atendimento eletrônico, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter Informações de pagamento. As ligações para o 135 são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular vai pagar apenas valor de uma ligação local.

O aplicativo Meu INSS passou por atualizações nesta quinta-feira (20) e durante o feriado e final de semana, tanto o site quanto o aplicativo poderão apresentar instabilidade ou mesmo ficar indisponíveis. O sistema volta a ficar plenamente disponível na segunda-feira, 24/4.