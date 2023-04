Sine do Acre oferta mais de 30 vagas de emprego nesta quinta-feira

O governador Gladson Cameli recebeu resposta positiva sobre recursos emergenciais solicitados ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes para construir casas para famílias desabrigadas pelas últimas inundações no Acre. A reunião foi realizada no fim da tarde desta quarta-feira, 19, no gabinete do ministro, em Brasília.

Gladson pediu ao ministro cerca de R$ 745,1 milhões para construir emergencialmente casas para 1.277 famílias que se encontram em situação mais crítica em Rio Branco, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil. O pedido tem por base levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), resumido em documento entregue pelo governador para o ministro Waldez.

“O documento traz um relato da situação e do que queremos para atender e melhorar a vida das pessoas, com a presença efetiva do Estado”, disse o governador. Cameli explicou que esse é um documento preliminar, inclusive porque ainda há problemas como desbarrancamentos em virtude das inundações, mas que as equipes do governo do Estado e do ministério, especialmente por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, trabalharão juntas na solução emergencial da construção das moradias.

Gladson Cameli agradeceu novamente o ministro Waldez pela prontidão em atender o Acre, tendo ido inclusive ao estado, junto à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, verificar diretamente o problema da inundação, destacando a importância da união para ajudar a população. “Juntos vamos construir, cada vez mais, um Estado mais forte e mais presente junto à população que mais precisa”, disse.

A resposta do ministro Waldez foi positiva: “Governador, pode contar com o governo Lula e com o ministério”, disse, garantindo que não faltará apoio e parceria com o governo do Acre para minimizar o sofrimento dos acreanos, lembrando que viu de perto a situação no estado.

“É importante que todos estejamos unidos para amenizar esse sofrimento e uma das formas é a construção de casas para as pessoas que perderam. Vamos estar unidos com o governo do Acre para fazer isso”, assegurou o ministro. Waldez disse que o trabalho agora é de reconstrução, sendo uma das prioridades a habitação, e as equipes do governo acreano e federal trabalharão juntas nessas soluções emergenciais.

Também participou do encontro o titular da Sehurb, secretário Egleuson Araújo, que detalhou o plano, onde constam desde o número de famílias desabrigadas atingidas pelas enchentes por município, às necessidades habitacionais mais urgentes. A reunião foi agendada pelo senador Alan Rick, que reforçou as necessidades da população do estado.

“Agora, as ruas estão destruídas e as casas precisam ser recuperadas, assim como a infraestrutura urbana”, disse senador, explicando que a reconstrução de moradias significa “dar dignidade de volta para as pessoas, casas para as famílias, o seu teto, que é o bem mais precioso”.

Também participaram da audiência o chefe de gabinete pessoal do governador e chefe interino da Casa Militar, coronel José Messias, e o secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolf.

No encontro, o governador entregou ao ministro Waldez Góes o relatório de ações de seu governo do exercício de 2019-2022, além do broche com brasão do Acre – também entregue às demais autoridades presentes.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.