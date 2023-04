Não definitiva, mas foi uma derrota de Gladson no STJ 

Tem muito leigo em Direito dando palpite alienado de que o governador Gladson Cameli foi condenado no STJ. Alguns, indo mais além na imaginação, de que vai ser afastado e os mais afoitos de que, ele será preso. Para situar, a situação juridicamente: o que houve foi a derrota da tese dos advogados de defesa que queriam a anulação de todas as provas colhidas até aqui pela Polícia Federal.

Uma derrota acachapante, por unanimidade dos ministros do STJ, a tese foi rejeitada e as provas colhidas consideradas como legais. A situação é, sim, muito grave, mas é bom ressaltar que a PF não concluiu ainda a sua coleta de provas, o que deve ocorrer em maio. Até lá, o Gladson não será indiciado, o Ministério Público Federal- via PGR ainda não apresentou Denúncia crime. E, assim sendo, o Gladson ainda não virou réu, pode acontecer no futuro.

Não vamos pintar o boneco de mel, o quadro do Gladson, pelo contrário, é amargo e gravíssimo. Não só para ele, mas para todos os acusados. Terá toda a produção de provas para apresentar ao longo do processo. Pode ser condenado ou inocentado. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o desfecho. O caso também não é só de conotação política, mas eleitoral, porque no caso de uma condenação pelo colegiado do STJ, ele se tornará inelegível para disputar a eleição de 2026. Isso está nas hipóteses. O processo na sua essência ainda vai começar e com gravidade para os acusados. Até a decisão final do STJ, é do Direito que se aplique a esse caso, a norma constitucional da presunção de inocência. Esse é o quadro atual.

NÃO ACREDITO

Na verdade, este recurso rejeitado já era visto por advogados consultados pelo BLOG, como de difícil aceitação. Também não acredito que o recurso ao STF vá tornar tudo nulo. Vejo mais como um movimento da defesa para ganhar tempo.

NÃO PODE REPETIR O ERRO

Acredito que o secretário de Educação, Aberson Carvalho, vai deixar o Arena da Floresta com a sua recuperação, o orgulho que sempre foi para o esporte acreano. Tão importante que isso é quem será colocado para ser o subsecretário de esporte. Não pode ser ninguém com ligação na gestão passada. Quem faz um bom trabalho no esporte, e seria um gestor ideal, é o jornalista João Renato Jácome, que tem um belo trabalho nesta área. É apenas uma sugestão.

CUECA NO BATOM

As cenas divulgadas do General do GSI, Gonçalves Dias, se confraternizando com os loucos que destruiram as sedes dos poderes, é uma prova que havia militares insuflando o quebra-quebra, sonhando com um golpe militar. O mais grave é que o General era da mais extrema confiança do Lula. Isso deixou o Planalto na defensiva, tudo que a oposição queria. Por quê só agora o fato veio à tona? Por quê o corpo mole? O que se encontra por trás do episódio não pode ser varrido para debaixo do tapete. Tem que ser apurado e os militares que não impediram o vandalismo devem ser punidos, como foram os civis. Não importa que seja General,Cabo ou Soldado. Que ficou estranho, ficou. O governo do Lula foi colocado nas cordas com este episódio estranho. Deram uma bandeira que a oposição não tinha como narrativa.

DECISÕES CÉLERES

Deveria ser analisada com carinho pelo Judiciário a proposta do deputado Afonso Fernandes (PL), para a criação de uma Vara Agrária, para dar celeridade às divergências jurídicas que dizem respeito às questões do campo. Muitas se arrastam por anos.

INVESTIMENTO PESADO

O desemprego é alto no estado. O que mais gera emprego a curto prazo é a construção civil, porque promove renda e emprego para a faixa mais carente da população. Chega de inchar o quadro do estado com empregos. Chega de cabide de emprego.

BOM PARA AMBOS

Saúde e Política, quando juntos, se tornam um explosivo, não dá certo. O governo agiu correto em não municipalizar a rede pública de Saúde em Sena Madureira. Municipalizar seria o reconhecimento de incompetência do secretário Pedro Pascoal. E foi bom para o prefeito Mazinho Serafim, que seria alvo de críticas da população, caso não fosse bem assistida. Não existe pasta mais difícil de gerir que a Saúde, que costuma triturar na opinião pública seus gestores. O Mazinho não perdeu nada.

EM ARTICULAÇÃO

O deputado Tadeu Hassem (Republicanos), já está se mexendo para seu grupo ter candidato a prefeito de Epitaciolândia. É o que dá para se deduzir ao ciceronear um grupo de vereadores de Epitaciolândia semana passada pela ALEAC.

MUITO PARECIDO

Quando o Bolsonaro abria é um torrente de idiotices e rancores. O Lula também está falando muita abobrinha quando abre a boca, como na questão da Ucrânnia.

PRIMEIRA LAPADA

O STF já fez maioria para tornar réus os primeiros que vandalizaram as sedes dos três poderes. Vão gramar uma boa temporada atrás das grades e se arrepender de terem sido manipulados para acreditar que os militares dariam um golpe contra o Lula. O Bolsonaro se encontra no bem bom, e seus seguidores encrencados e com o desfecho final de prisões. Os que não estão presos serão presos no curso do processo,

Não vão escapar.

PRIMEIRO PASSO

Caso a deputada federal Socorro Nery (PP) consiga ganhar a presidência do diretório municipal do PP, ela estará dando o primeiro passo, para firmar sua candidatura a prefeita de Rio Branco.

COM CERTEZA

Caso a liderança do governo estivesse ainda sob o comando do deputado federal Gérlen Diniz (PP) ou do deputado Pedro Longo (PDT), por certo o governo estaria melhor defendido neste momento delicado pelo qual passa com a operação Ptolomeu.

MUITO SIMPLES

O governo só pode fazer novas contratações se não passar o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se contratar sem a observação vai responder por crime de improbidade administrativa. E o CPF fica sujo.

DESDE CRIANCINHA

Politicamente, o senador Sérgio Petecão (PSD) se tornou amigo do governador Gladson Cameli desde criancinha. “Amigo e aliado”, é como se refere ao Gladson.

FRASE MARCANTE

“Entre o psicanalista e o doente, o mais perigoso é o psicanalista”. Nelson Rodrigues, escritor.