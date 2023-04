Manoel Machado, ex-deputado estadual, ganha cargo no governo

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) já pagou quase 60% das rescisões que têm direito os ex-servidores provisórios da autarquia. A lei, que beneficia os profissionais que trabalham no Detran e também no antigo Depasa, hoje Saneacre, foi aprovada pela Assembleia Legislativa e dá direito ao ex-servidor receber uma salário mínimo por cada ano trabalhado.

De acordo com informações do próprio Detran, um levantamento mostrou que 55 ex-servidores têm direito ao benefício. Do montante, 32 já receberam, o que representa quase 60% do total. A previsão é que até a próxima semana, os últimos profissionais recebam suas indenizações.

Saneacre ainda não pagou

Já no caso do antigo Depasa, que agora se chama Saneacre, o número de ex-servidores é bem maior e a situação é mais complicada. Durante reunião na quarta-feira da semana passada, 12, foi dada a garantia de que nesta semana as primeiras rescisões seriam pagas. Até agora, os profissionais afirmam que ninguém recebeu e prometem realizar uma manifestação para cobrar o pagamento. “Estamos no aguardo. Nos garantiram que pagariam esta semana, mas amanhã já é véspera de feriado e nada de dinheiro cair na conta. Se não recebermos, semana que vem vamos voltar a protestar até que a gente receba o que é nosso direito”, declara Gesiel da Silva que trabalhou durante 12 anos no extinto Depasa.

De acordo com informações do Sindicato dos Urbanitários são mais de mil ex-servidores do Depasa na capital e no interior que têm direito à rescisão.