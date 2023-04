Faca é encontrada em escola de Cruzeiro do Sul

Nesta quinta-feira, 20, que completa 24 anos de um grande massacre em uma escola nos Estados Unidos, uma faca foi encontrada na Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul.

“A faca foi achado em um canto da escola , mas não foi com nenhum aluno”, afirmou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tentente coronel Edvan Rogério.

As forças de segurança estão com todo o efetivo nas ruas em Cruzeiro do Sul e municípios da região, com foco nas escolas. A inteligência das Polícias também está atenta à Internet.

“Estamos com todo nosso policiamento na rua e percorrendo todas as escolas para que a população, em especial a comunidade escolar, se sinta mais tranquila”, afirma o comandante da PM.

10 celulares apreendidos

A Polícia Civil está trabalhando com monitoramento de todas as informações e acompanhando as redes sociais. Também estará nas ruas nesta quinta.

Nesta terça-feira,18, a PC cumpriu mandados e apreendeu 10 celulares, que serão periciados. Todos ligados à casos de ameaças à escolas, estudantes e servidores.

O delegado Vinicius Almeida, diz que além das escolas estaduais e municipais, houve ameaça também no Instituto Federal do Acre – Ifac, feita por meio de um celular já identificado. Foram ameaças de morte e até de estupro contra alguns estudantes.

No Acre já foram identificadas 28 contas de redes sociais com a nomenclatura “massacre”. 14 pessoas foram identificadas como os possíveis criadores dos perfis de ataque, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Acrelândia e um menino de 11 anos do município de Mâncio Lima.

Das 28 contas,8 já foram desativadas e outras excluídas pelos próprios criadores. A Polícia Civil solicitou aos provedores para que sejam todas derrubadas.

Dia 20 de abril

A atenção total das forças de segurança neste 20 de abril se deve à data que remete ao ataque à uma escola nos Estados Unidos, onde 3 alunos mataram 12 pessoas e feriram 21. Também é a data de aniversário do nazista Adolf Hitler.

O Massacre de Columbine foi um ataque escolar no 20 de abril de 1999, na Columbine High School, em Columbine,no Colorado, Estados Unidos. Além do tiroteio, o ataque envolveu o uso de bombas para afastar os bombeiros, tanques de propano convertidos em bombas colocados na lanchonete, 99 dispositivos explosivos, e carros-bomba. Os autores do crime, os alunos seniores Eric Harris e Dylan Klebold, mataram 12 alunos e um professor. Eles também feriram outras 21 pessoas, e mais outras três ficaram feridas enquanto tentavam fugir da escola. Depois de trocarem tiros com policiais respondentes, a dupla cometeu suicídio na biblioteca da escola.