Escolas de Tarauacá têm policiamento reforçado

Após ser recepcionado pelo governador Gladson Cameli e membros da Corte Judiciária acreana na manhã desta quinta-feira, 20, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, recebeu da Comissão de Honraria a Ordem do Mérito Judiciário, maior honraria na ordem Grã-Cruz no Estado.

A desembargadora e Grão-Mestre Regina Ferrari, presidente da corte acreana, encabeçou a solenidade de entrega da homenagem que celebrou a contribuição do ministro à justiça brasileira. O Ministro chegou a se emocionar com o recebimento da honraria e afirmou que o Poder Judiciário acreano merece os cumprimentos pelas buscas que tem feito.

“Estado que tem uma tradição de autonomia e independência. Realço os projetos que venho conhecer o caráter da justiça acreana e magistrados do Estado, com um compromisso de realizar a própria justiça e fazer o bem”, declarou.

Segundo o magistrado, a Corte local integra pessoas e funções que estão atentas à constituição. Às 17 horas, ele também irá para o plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), onde além de homenageado com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral acreana, irá proferir a palestra “Desafios da Justiça Eleitoral”.

Ambas homenagens estão concedidas em reconhecimento à contribuição que o ministro Edson Fachin tem dado à Justiça brasileira, em especial durante as Eleições 2022, com a unificação do horário de votação.