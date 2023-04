Clássico entre Rio Branco e Atlético tem 4 expulsos e árbitro encerra partida aos 30 do 2º tempo

Uma grande polêmica marcou o clássico entre Rio Branco e Atlético que foi encerrado aos 30 minutos do segundo após a expulsão de 4 jogadores do Galo Carijó.

A partida começou com muita emoção e com menos de dois minutos de jogo, Joãozinho abriu o placar para o Rio Branco. A confusão aconteceu aos 17 minutos do 2º tempo. Após contra ataque do Rio Branco, jogadores do Atlético se revoltaram com a não marcação de uma falta e reclamaram do árbitro Julian Negreiros. O lateral direito Cássio, o zagueiro Léo Bahia e o goleiro Evan foram expulsos. A partida ficou paralisada por 15 minutos com alguns jogadores do galo defendendo que o time se retirasse de campo.

Após muita polêmica, a bola voltou a rolar, mas por pouco tempo. Klayver, que havia entrado em campo após a confusão, agrediu de forma proposital o jogador Álifi do Rio Branco. Após o quarto cartão vermelho, o árbitro Julian Negreiros decidiu encerrar a partida.

Com a vitória, o Rio Branco assume a liderança isolada do 2º turno com duas vitórias em dois jogos.

Na primeira partida, também marcada por muita reclamação da arbitragem, o Humaitá venceu o São Francisco por 3 a 1. Os gols do Tourão de Porto Acre foram marcados por Dudu, Fernandinho e Felipinho. Wanderson Jordão fez o gol do time católico.

A segunda rodada do 2º turno se encerra nesta quinta-feira, 20, com a partida entre Galvez e Independência, a partir das 16 horas, no estádio Florestão.

Crédito da foto: Manoel Façanha