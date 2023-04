Imac concede licença para instalação de 383 casas na Cidade do Povo

Para atender rapidamente famílias em vulnerabilidade social, o governo do Estado, por meio do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), concedeu uma licença de instalação (LI), nesta terça-feira, 18, para a construção de 383 unidades habitacionais e uma base comunitária da Polícia Militar (PMAC), na Cidade do Povo, em Rio Branco. Na oportunidade, também foi assinado um documento para a construção de 19 casas no Loteamento Jequitibá, no Portal da Amazônia.

Com a LI, a construção das unidades habitacionais na Cidade do Povo segue para processo junto ao governo federal, seguido da licitação e ordem de serviço, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). O investimento é de R$ 50 milhões, do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público – Pró-Moradia.

Para a instalação da base comunitária da PM, o investimento de recursos próprios é de R$14 milhões, somados ainda R$2,4 milhões, para a construção de 19 casas no Jequitibá. As construções são prioridade do governo para atender famílias em vulnerabilidade social com rendimento familiar mensal inferior a três salários mínimos.

O licenciamento se dá em resposta do Estado às necessidades da população, aponta o presidente do Imac, André Hassem: “Como o governador Gladson Cameli sempre diz, ‘nós temos que cuidar das pessoas’, e é isso que estamos fazendo”.

O titular da Sehurb, Egleuson Santiago, acrescentou: “São etapas a serem cumpridas e o desafio é grande, mas estamos cumprindo com o que o governador determinou, que é a união entre os órgãos, o trabalho transparente e a dignidade para a população”.

Crédito da foto: Neto Lucena/Secom