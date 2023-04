Governo do apresenta lei para o Fórum de Inovação e Desenvolvimento

O governo do Estado, por meio das secretarias de Estado de Agricultura (Seagri) e de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), via Programa REM Acre – Fase II, iniciou as ações emergenciais para atender os produtores agroextrativistas e populações indígenas, e povos e comunidades tradicionais beneficiários pelo programa atingidos pelas enchentes do Rio Acre no interior do estado.

Após a aprovação da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva), do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa), para o aporte de R$ 6 milhões para aquisições e fornecimento de bens de consumo, de insumos, serviços e assistências técnicas e entregas de sacolões para essas populações.

As enchentes atingiram diversos territórios de atuação do Programa REM Acre – Fase II, e consequentemente os beneficiários, especialmente os povos indígenas, afetando aproximadamente 451 beneficiários indígenas em três municípios do Baixo e Alto Acre. As ações emergenciais buscam minimizar os impactos e danos causados pelas enchentes, possibilitando a segurança alimentar e recuperação de poços, hortas, lavouras e cacimbas perdidas durante a inundação.

O Programa REM é fruto de cooperação financeira entre os governos do Acre, da Alemanha e Reino Unido, por meio do Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ) e o Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (Beis), por meio do KfW, para implementação de projetos voltados a conservação das florestas que, por meio de diversos órgãos, beneficiam milhares de produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas.

Crédito da foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp