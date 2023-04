Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico da Fundhacre já ofertou mais de 7 mil exames

O governo afirma que 70.659 crianças até seis anos de idade vão receber o Benefício Primeira Infância no Acre, uma iniciativa do Programa Bolsa Família para garantir efetividade na transferência de renda aos mais pobres.

São R$10.598.850,00 destinados a essas crianças através do Benefício Primeira Infância. Para se ter uma ideia, o valor representa 23% do orçamento do município de Jordão para 2023, que é de cerca de R$42 milhões.

Ao menos 131.190 famílias estão recebendo o Bolsa Família neste mês de abril no Acre. Para municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida, o Governo Federal unificou o pagamento do Bolsa Família para o primeiro dia do calendário. Assim, nesta sexta-feira (14.04) serão contempladas as famílias beneficiárias atingidas pelas chuvas em São Paulo, no Espírito Santo, no Acre e as atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul, além dos povos Yanomami.