Recursos de Gladson sobre Operação Ptolomeu entram na pauta do STJ

O governador Gladson Cameli e as empresas acusadas de fazerem parte de uma organização criminosa de desvio de recursos públicos terão seus recursos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quarta-feira, 19.

A defesa de Gladson Cameli tenta anular as investigações ou a transferir para a Justiça Eleitoral. O governador acreano teve bens confiscados pela justiça e empresas, acusadas de participação no esquema de corrupção, estão com atividades suspensas.

Na última fase da operação, Gladson teve apreendido um carro blindado avaliado em R$ 200 mil, uma aeronave modelo Beech Aircraft de R$ 1,5 milhão e três imóveis -sendo um apartamento de R$ 6,5 milhões em São Paulo, uma casa de R$ 7 milhões em Rio Branco (AC) e um imóvel em Brasília avaliado em R$ 600 mil, além de ser obrigado a entregar seu passaporte e não manter contato com outros acusados.

Em relação às empresas, o principal argumento dos advogados de defesa é o impacto econômico para o Acre com a suspensão das atividades.