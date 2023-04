Michelle solicita plano de ação da Secretaria de saúde para surto de síndromes respiratórias

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, participou de uma reunião nesta segunda-feira, 17, com o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e a Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE) para discutir a situação do Estádio Arena da Floresta.

A reunião foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Ribamar Trindade, e contou com a presença do secretário de Educação, Aberson Carvalho.

O objetivo do encontro foi discutir as estratégias adotadas pela SEE para garantir o retorno da operação da Arena da Floresta, dando-lhe a correta destinação e função social. O estádio está interditado desde o início do ano devido à necessidade de ajustes, como a regularização da documentação e reformas para garantir a acessibilidade.

Durante a reunião, o secretário Abelson Carvalho comprometeu-se a agilizar as ações de recuperação e adequação do espaço, para que o estádio esteja pronto para retomar suas atividades dentro de 60 dias.

Foto: Assessoria do TCE