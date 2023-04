Enfim, a solução para o “Ruas do Povo”

O governador Gladson Cameli acertadamente atendeu aos apelos da população e do prefeito Tião Bocalom (ambos do PROGRESSISTA) para recuperar as ruas do programa Ruas do Povo. A ideia do projeto foi do ex-governador Tião Viana (PT) nas eleições de 2010, sendo muito acolhida por todos os municípios, já que as prefeituras não conseguiam fazer ou conservar ruas e avenidas na capital e no interior.

O programa Ruas do Povo naufragou com a operação G7 que, à época, investigava supostas fraudes em licitações. Três anos depois o processo foi arquivado pela Justiça Federal por falta de provas. Com a judicialização do caso as ruas ficaram completamente abandonadas, relegando a população a viver na lama e na poeira.

Ontem, estado e prefeitura deram os primeiros passos para equacionar esse grave problema que atinge principalmente a periferia. Equipes de planejamento iniciaram o diagnóstico para atender o que é hoje o maior clamor das pessoas nos municípios. Essa é uma das medidas mais acertadas do governador Gladson Cameli e do prefeito Bocalom.

“Saudades das guerras de bolões de barro de ruas contra ruas quando éramos meninos depois de um banho de rio; hoje é na bala”. (Macunaíma)

. A prefeitura anunciou intervenção em ramais após o período de chuvas, a situação é crítica em praticamente todos os lugares.

. Da entrada da Transacreana ao ramal do Circular no Projeto Moreno Maia (30 quilômetros) gasta-se mais de 10 horas.

. Como se diz:

. “Nem sapo acorrentado”!

. A enchente aterrou o poço da cobra grande da Gameleira que virou uma praia!

. Quem diria!

. Macunaíma, você fala inglês?!

. japonês, alemão e francês!

. Arre égua!

. E o Lula que foi se intrometer na guerra da Ucrânia…

. Com tantos problemas domésticos para serem solucionados vai se meter onde não foi chamado para dar palpite; palpite errado, por sinal!

. O Brasil tem uma guerra civil interna que precisa ser resolvida.

. Ele não lembra que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia?!

. Será o Benedito!

. “Não chorem por, chorem por vocês mesmas que virão dias em que se dirá que felizes as estéreis e as que não amamentam”. (Jesus Cristo quando levava a Cruz e as mulheres choravam com pena dele).

. Que coisa, né?!

. Bom dia!!