Quinari é 4º no país em internet veloz e Rio Branco lidera ranking

O Ranking Minha Conexão põe a cidade de Senador Guiomard entre as 10 de internet mais veloz no País no primeiro trimestre de 2023. Com 611.39 Mbps de velocidade, Senador Guiomard, popular Quinari, ficou em quarto lugar no ranking.

A velocidade média registrada no Acre é de 12,85 Mbps, o que o põe na 4ª colocação do ranking dos Estados.

Entre as capitais, Rio Branco lidera o ranking com 326.68 Mbps.

A cidade de Matões (MA) apresentou a maior média de velocidade de internet fixa do Brasil no último trimestre: 700.88 Mbps.

O ranking mostra que a empresa Sem Fronteiras fornece a internet mais veloz no Acre

O site Minha Conexão é especializado em medição de qualidade de internet e analisou cerca de 2,7 milhões de testes de velocidade feitos na plataforma entre janeiro e março de 2023 em território nacional. O levantamento trimestral tem como objetivo manter os consumidores atualizados sobre a qualidade de conexão nas regiões onde residem.

Os municípios de Acará (PA) e Paula Cândido (MG) também se destacaram no estudo com médias de velocidade muito próximas: 681.06 Mbps e 680.55 Mbps, respectivamente.