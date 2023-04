Novo Superintendente Regional do Trabalho no Acre toma posse nesta terça

Nesta terça-feira, 18 de abril, às 9h30, será realizada a solenidade de posse do novo Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Acre, o auditor fiscal do Trabalho Leonardo Lani de Abreu. O evento irá ocorrer no Auditório do Ministério Público Estadual.

Natural de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Leonardo Lani possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2003), graduação em Direito pela Universidade Federal da Grande Dourados (2008), mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2006) e é doutorando em Educação no Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Paraná.

O novo Superintendente do Trabalho é integrante do quadro da auditoria fiscal do Ministério do Trabalho desde 2007 e reside no Acre desde 2009, onde já chefiou o projeto de fiscalização da Construção Civil, a Seção de Multas e Recursos e integrou o Grupo Nacional de Trabalho de Combate à Discriminação no Trabalho. Ele também é professor adjunto no curso de Direito da Universidade Federal do Acre, onde leciona disciplinas como Filosofia do Direito e Ética e Prática Jurídica.