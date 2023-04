Café e fumo destacam o Acre entre Estados com maior crescimento da produção em 2023, mostra IBGE

De acordo com o último Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – que é uma pesquisa do IBGE publicada na segunda semana de abril – a estimativa de março para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2023 no Acre é de 3.877.292 toneladas, 6,5% maior que o resultado de fevereiro, quando a projeção era de 3.639.782 toneladas.

No Acre, duas culturas chamam a atenção e apresentam crescimento que levam o Estado a se posicionar entre os de maiores crescimentos neste levamento: o café canéfora e o fumo (tabaco).

As lavouras de café estão em uma fase de grande crescimento no Acre. A expectativa do IBGE é que a produção cresça 5,5% em 2023, algo que só acontecerá em alguns Estados.

Já a área cultivada de fumo no Acre é de 489 hectares com produção prevista de 7.067 toneladas, 5,5% a mais que a projeção de fevereiro.

No país, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2023 chega a 299,7 milhões de toneladas, 13,9% maior que a safra de 2022 (263,2 milhões de toneladas) e 0,5% acima da estimativa de fevereiro (298,0 milhões de toneladas). A área a ser colhida é de 76,1 milhões de hectares, 3,9% maior do que a área colhida em 2022 e 0,4% maior que a estimativa de fevereiro.

O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos deste grupo, somados, representam 92,4% da estimativa da produção e respondem por 87,4% da área a ser colhida. Frente à 2022, ocorreram acréscimos de 23,2% para a soja, de 2,8% para o algodão herbáceo (em caroço), de 8,7% para o milho, com aumentos de 9,7% no milho na 1ª safra e de 8,4% no milho na 2ª safra. Houve quedas de 7,6% para o arroz e de 2,6% para o trigo. Quanto à área a ser colhida, houve acréscimos de 3,3% na área do milho (aumento de 1,2% no milho 1ª safra e de 4,1% no milho 2ª safra).