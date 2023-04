Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 16 milhões

Foto: WHIDY MELO

Desde a noite da última quarta-feira, 12, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado para concluir as obras de recapeamento asfáltico da Ponte Juscelino Kubistchek, em Rio Branco. A ponte foi construída há mais de 50 anos.

O Deracre e a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) trabalham em conjunto com a Defesa Civil do Estado para que os trabalhos sejam executados.

O diretor de Operações, Ronan Fonseca, ressaltou que as equipes adentraram pela noite com os trabalhos de retirada do asfalto envelhecido e continuaram com os trabalhos nesta quinta-feira, 13, na implantação de uma nova camada asfáltica, que deve garantir mais conforto e estabilidade ao pavimento.

“Estávamos mobilizando todos os equipamentos e aí começou a chover e acabou atrasando muito. O importante é que o tempo hoje está bom e temos muita confiança que iremos conseguir terminar. Essa camada que está sendo retirada já ultrapassou o tempo de uso. Vamos colocar uma nova e com certeza teremos muitos anos de utilização nessa ponte”, afirmou.

O presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães, explicou que as medidas visam garantir mais segurança aos condutores e motoristas que trafegam pela estrutura metálica.

“Essa troca de pavimento do vão principal se dá após a constatação de fissuras e rachaduras causadas por um pequeno abalo ocorrido na ocasião da enchente, e a medida visa garantir a segurança dos transeuntes”, afirmou.

Além disso, Guimarães comentou sobre a liberação do acesso.

“Estamos trabalhando no recapeamento asfáltico da ponte metálica e tão logo será liberada para o tráfego”, finalizou.