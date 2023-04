Domingo com chuvas em todo o Acre e temperatura amena, aponta previsão

Ocorre neste fim de semana a Festa da Divina Misericórdia, realizada pelo Templo Divina Misericórdia. A programação começa neste sábado, 15, com uma Missa, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, às 17h.

Em seguida, terá início a 1ª Romaria da Divina Misericórdia. O evento inédito, terá um trajeto de aproximadamente 8 quilômetros, da Catedral até ao Santuário Divina Misericórdia, na Estrada do Calafate.

Durante o percurso, os romeiros vão cantar, rezar e pagar promessas. Na chegada, todos irão receber uma benção especial, além de lembrancinhas.

No domingo, 16, a Festa continua com duas missas, a primeira vai acontecer às 11h e será campal, já a segunda será às 18h. A Festa da Divina Misericórdia foi instituída pelo Papa João Paulo II, no ano 2000 e acontece sempre no 2º domingo de Páscoa.

“Como diz o salmista, devemos dar graças a Deus porque Ele é Bom e eterna é a sua misericórdia. Por isso, celebrar essa festa, é manifestar a nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele faz em nosso favor, mesmo sem o nosso merecimento”, explicou o padre Jairo Coelho.

Na capital, o Santuário Divina Misericórdia começou suas atividades no dia 04 de junho de 2022.