Abel Ferreira ‘empata’ com Luxemburgo como segundo treinador com mais conquistas pelo Palmeiras

Foto: Reprodução / Palmeiras.com.br

O Palmeiras já conquistou dois títulos nesta temporada: Supercopa do Brasil e Campeonato Paulista. Abel Ferreira atingiu novos números históricos no clube e agora está na segunda posição no ranking de técnicos com mais conquistas pelo Verdão, com oito no total, ao lado de Vanderlei Luxemburgo e atrás apenas de Oswaldo Brandão, com dez.

O treinador português também se tornou o único técnico na história alviverde a conquistar ao menos dois títulos em uma mesma temporada por três vezes (2020, 2022 e, agora, em 2023). “Parabéns à minha equipe e aos meus jogadores, é um orgulho ser treinador deles”, disse Abel, após a goleada por 4 a 0 sobre o Água Santa, neste domingo, 9.

Desde novembro de 2020 no Palmeiras, o português se transformou no comandante estrangeiro com mais taças vencidas no futebol nacional ao erguer mais uma vez o troféu do Paulista. Agora, ele divide essa honraria com o uruguaio Felix Magno.

Ao estar na decisão do Paulista 2023, o técnico já havia se isolado como o treinador com mais finais pelo Alviverde em toda a história: são 11 em 15 torneios eliminatórios, superando Luiz Felipe Scolari, com dez em 29 competições.

De acordo com dados do Palmeiras, Abel soma sete títulos em finais (Libertadores 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana 2022, Copa do Brasil 2020, Paulista 2022 e 2023 e Supercopa do Brasil 2023) e quatro vices (Supercopa do Brasil 2021, Recopa Sul-Americana 2021, Paulista 2021 e Mundial 2021). Faturou ainda o Brasileiro de 2022 em pontos corridos.

Ainda em 2023, o clube tem outras três possibilidades de títulos: Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Portanto, Abel Ferreira tem boas chances de comemorar mais uma conquista até o final deste ano. Quem acredita no potencial do time alviverde também pode lucrar com apostas no cripto cassino da Bet999.

Com apostas esportivas e plataformas de apostas, a Bet999 possui autorização do Governo de Curaçao e opera sob a Licença Principal do Provedor de Serviços de Jogos, como um Provedor de Serviços de Informação. Portanto, se apresenta como uma operadora confiável em um segmento que está ganhando cada vez mais notoriedade no nosso país. Conheça agora mesmo o site da Bet999 e faça o seu cadastro!