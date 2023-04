Servidora alega ser vítima de assédio na Fundação Elias Mansour

Ao menos 54.302 famílias estão recebendo o Auxílio Gás de R$ 110 no Acre. São cerca de R$6 milhões que já começaram a circular nas contas dos beneficiários do Bolsa Família em todos os municípios do Acre.

Cada lar acreano inscrito no programa será contemplado com R$ 110 relativos ao benefício bimestral, que paga 100% do valor da média do preço nacional de referência do botijão de 13kg do gás de cozinha. O investimento do Governo Federal em abril é de R$ 626,2 milhões.

O valor auxílio não dá para comprar uma botija de 13 quilos do gás de cozinha no Acre, onde, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o valor médio do produto é de R$120,95.

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família, ou seja, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Nesta sexta-feira (14), foram contemplados os beneficiários com NIS final 1. O cronograma segue de forma escalonada até o dia 28 de abril, com quem possui NIS final zero.

Em todo o Brasil, 5,69 milhões de famílias começaram a receber o Auxílio Gás. A maior parte das famílias atendidas está no Nordeste. Para repassar o Auxílio Gás às 2,72 milhões de famílias da região, o Governo Federal investe R$ 299,9 milhões. Em seguida aparece o Sudeste, com 1,85 milhão de contemplados, fruto de um repasse de R$ 204,37 milhões.

Na região Norte, o Auxílio Gás chega em abril a 546,53 mil famílias. Juntas, elas recebem R$ 60,11 milhões. Já no Sul, são 367,57 mil atendidos, a partir de um investimento de R$ 40,43 milhões. Por fim, no Centro-Oeste há 194,27 mil famílias beneficiárias, com R$ 21,37 milhões transferidos.

Apenas o Bolsa Família está pagando cerca de R$90 milhões em benefícios neste mês aos acreanos.