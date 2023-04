Gladson, Petecão e Marcus Alexandre no mesmo palanque para a PMRB, é possível?

A pergunta acima, eu fiz ontem ao senador Sérgio Petecão (PSD), sobre as alianças para a disputa da prefeitura de Rio Branco em 2024. “Na política tudo é possível. Eu e o Gladson reatamos a nossa amizade. Não nego que tenho conversado com o Gladson. E conversado também com o Marcus Alexandre. É cedo, mas vamos trabalhar e tentar para que essa aliança aconteça”, disse ontem Petecão ao BLOG. Durante várias vezes na conversa só referiu-se ao Gladson como “meu amigo”, ao que indica que as divergências da última campanha foram superadas. Petecão disse ainda que de imediato está a formação de uma chapa forte de candidatos a vereadores. “Nessa eleição vamos conversar com todos os partidos para formar uma frente a mais ampla possível”, destacou Petecão. Ontem, recebeu para um almoço o presidente do PT, Cesário Braga.

POSSE PRESTIGIADA

Quem teve ontem uma posse prestigiada foi o deputado Eduardo Ribeiro (PSD), que assumiu a presidência do diretório municipal do partido. Por lá estiveram os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) e o ex-deputado Jenilson Leite (PSB), além de militantes.

NENHUM NOVIDADE

Foi divulgado que o prefeito Camilo, de Plácido de Castro, se filiou ao PP. Novidade zero. Na eleição passada deu um chute no Petecão e apoiou a reeleição do Gladson. Não se ganha o que já se tinha.

FRASE MARCANTE

“Não se usa o machado para afastar uma mosca da testa de um amigo”. Dito chinês.

INFERNO ASTRAL

Tudo caminha para o ex-presidente Bolsonaro tornar-se inelegível. Voltou ao Brasil como um Zé Ninguém, com meia dúzia de apaniguados a lhe receber no aeroporto. O Ministério Público Eleitoral defendeu que seja considerado inelegível pelo TSE. E nas avaliações jurídicas que leio, não escapa de ser proibido de ser candidato em 2026.

DUAS ERROS FATAIS

Sem falar nas suas asneiras sobre a vacina contra o Covid, Bolsonaro cometeu três erros políticos fatais: brigar com o STF, brigar com a GLOBO e acreditar que as Forças Armadas dariam um golpe para lhe deixar no poder. Como resultado, foi derrotado pelo Lula, e virou mero ex.

GESTO DE RECONHECIMENTO

A sessão solene promovida pelo deputado Afonso Fernandes (PL) para homenagear a imprensa, ontem na ALEAC, foi um gesto de reconhecimento à categoria, que compareceu em peso. O mais importante é que não teve conotação politiqueira. Juntou no ato a nova e a velha guarda da imprensa acreana.

QUEM MORRE DE VÉSPERA É PERU

Pelas informações que chegam de Senador Guiomard, a prefeita Rosana Gomes, parece que começa a engrenar a gestão. Trocou os secretários de Educação, Obras e Agricultura; deu 15% de aumento salarial aos professores, e ainda tem dois verões para ajustar a gestão e se tornar popular. Na política, também, quem morre de véspera é o peru.

TOMARA QUE SEJA VERDADE

Foi anunciado ontem na ALEAC pela SECOM que está em preparação o projeto que cria o quadro de servidores da Rádio Difusora Acreana. É um alento, por ser uma promessa antiga. Tomara que desta vez se concretize, porque de promessa Santo Antônio ficou careca.

MAIS PROTAGONISTAS

Os deputados Pedro Longo (PDT) e Afonso Fernandes (PL) vem atuando na tribuna da ALEAC como líderes informais do governo. Ambos são os que fazem a defesa governamental de forma centrada e convincente.

APANHANDO MUITO

Nunca vi uma legislatura como a atual de vereadores apanhar tanto, como essa da capital. Os palavrões com os quais a população se referem a eles são impublicáveis.

CÉLERE COMO DEVE SER

O setor de inteligência da Polícia Civil tem sido célere ao chegar aos autores de ameaças de massacres nas escolas. Ponto para o Delegado Geral Henrique Maciel e a sua equipe.

A BRIGA DE GONZAGUINHA

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) tem sido incansável na sua luta pela melhoria da BR-364. Mas, é bom não ficar muito entusiasmado com as promessas do DNIT de uma obra duradoura, no máximo deve sair mais um serviço paliativo, como tantos outros.

MARCA DO BINHO

A OCA foi uma marca do governo do Binho Marques. Centralizou os atendimentos nos serviços públicos e beneficiou coletivamente a população. É bom sempre se lembrar, para o que é bem feito no serviço público não cair no esquecimento do povo.

MERA COINCIDÊNCIA?

Não se lê ou se escuta um ataque do principal líder do PT, o ex-governador Jorge Viana, à gestão do governador Gladson Cameli. Não se sabe se é mera coincidência ou faz parte de um acordo pelo qual ambos poderão estar no mesmo palanque em 2024 e 2026. A política tem caminhos insondáveis.

TENTAR SE VIABILIZAR

Perguntei ontem a um amigo que transita no entorno da vice-governadora Mailza Gomes, sobre qual será o seu foco político futuro. A resposta foi pragmática: “Como o Gladson não poderá disputar a reeleição, ela vai procurar viabilizar o seu nome para disputar o governo em 2026”.

APOSENTEM AS MOTOSSERRAS

Esqueçam esta balela de brigar para que seja reduzido o teto legal para desmatamento na Amazônia, notadamente, no Acre. A Marina, pelo que conheço da sua posição, não aceita nem discutir a proposta, que é o sonho dos pecuaristas e outros empresários do setor rural.

OPÇÃO MAIS ACERTADA

O deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) age certo ao não pensar em disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, no próximo ano.Qualquer gestor, por melhor intencionado que seja e atue na lisura, sempre sairá com processos nas costas. No Legislativo é tranquilo.

NENHUMA DELAS

Na campanha, o Bolsonaro pregava que o país se tornaria comunista e a bandeira nacional seria vermelha com a vitória do Lula. E que o aborto entraria em vigor. A bandeira permanece com as mesmas cores e o aborto continua proibido. Continuamos na democracia. E, para completar: não foi fechada nenhuma igreja evangélica.Só para lembrar os esquecidos.

NÃO SIGNIFICA VITÓRIA

O candidato a prefeito de Tarauacá. Rodrigo Damasceno, aparece como favorito em todas as pesquisas. Mas é bom não dormir no louros da vitória, já ví muito favorito na política perder para azarão.