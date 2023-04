Brasileirão 2023 começa neste sábado com retorno de grandes que estavam na 2ª divisão

Plantar uma árvore é um gesto de cuidado com o planeta e com as futuras gerações. Para celebrar o Mês da Terra, a SOS Amazônia e One Tree Planted realizaram nesta semana uma ação coletiva de plantio de plantas de várias espécies na cabeceira do Rio Iquiri, localizada na Vila Hortigranjeira, em Capixaba. O encontro contou com a participação de profissionais da educação, colaboradores das instituições, parceiros comunitários e cerca de 60 estudantes do ensino fundamental.

Mesmo com os ardentes raios de sol e a lama causada pela forte chuva do dia anterior, não foram suficientes para tirar a empolgação das crianças. Muitas delas vivenciaram pela primeira vez a emoção em realizar a ação, com um gesto que é, ao mesmo tempo, simples e grandioso. “Nós plantamos como se fosse para a gente, mas é pra ajudar o meio ambiente, pra ajudar pessoas que precisam de água. Eu quero voltar aqui muitas vezes para observar o desenvolvimento dela”, conta a aluna Kaoly Paes, de 11 anos. A muda de açaí plantada por ela ainda foi batizada com o simpático nome Jubiscrevalda.

Nesse clima de alegria e criatividade, as crianças contribuíram para o reflorestamento do terreno da Escola Marieta Freire Rodrigues, que antes era coberto por vegetação de capoeira, composta por capim e algumas espécies arbóreas. Sob a supervisão de técnicos da SOS Amazônia, foram plantadas mudas de açaí, bordão-de-velho, buriti, ingá, ipê, samaúma, urucum, dentre outras. Além do quintal da instituição, o trabalho de recuperação florestal é desenvolvido em parceria com 20 famílias residentes na Vila Hortigranjeira.

A proposta é criar quintais florestais, com incentivo à segurança alimentar dessas famílias. O plantio consorciado de espécies florestais, frutíferas, palmeiras e cultivos agrícolas diversifica a oferta de alimentos na comunidade e o excedente do que for produzido com a agrofloresta poderá ser comercializado pelos produtores, complementando a renda familiar.

“O Código Florestal permite que a restauração inclua espécies que tragam renda para as famílias. Essa área pode se tornar produtiva e quem sabe, no futuro, com o retorno do que foi produzido no local, pagar o valor investido no reflorestamento”, explica Adair Duarte, coordenador de Restauração Florestal da SOS Amazônia.

A implantação de agrofloresta proporciona ainda diversos benefícios ecológicos, dentre os quais é possível destacar a recomposição da cobertura vegetal do solo, recuperação da nascente, proteção das águas, oferta de alimentos e habitat para a fauna silvestre. Além disso, um ambiente reflorestado torna-se mais agradável para o convívio das pessoas, promovendo bem-estar e contato com a natureza.