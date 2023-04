Acre destaca-se na coletânea Originárias sobre a força criativa do legado feminino em MG

A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB) está realizando, em Belo Horizonte (MG), o III Encontro Nacional e II

Internacional, com a participação de mulheres de vários estados do Brasil, tendo o Acre como um dos protagonistas do lançamento da coletânea “Originárias: a força criativa do legado feminino”, com a escrita poética e literária da professora e poetisa, Edir Marques, e da jornalista Silvania Pinheiro.

A obra conta, ainda, com a escrita da jornalista Elisangela Pontes, acreana residente atualmente em Brasília.

No primeiro dia do encontro aconteceu a Assembleia Geral Nacional Ordinária da AJEB, para revisão do estatuto da entidade, cuja finalidade é promover a escrita feminina de forma legítima, intercambiando cultura e literatura entre seus membros e as comunidades do gênero em qualquer tempo e espaço.

Durante a abertura do evento, no Hotel Royal Boutique Savassi, a presidente nacional e coordenadora da AJEB em Minas Gerais, Irislene Morato, salientou que a AJEB busca não somente dar visibilidade ao pensamento e dom das suas escritoras, mas voz aos necessitados de conhecimento e reflexão sobre vários temas ancestrais e contemporâneos.

“A poética está em todos os seres. Todos fazem da sua visão a linguagem da poesia. Conhecimento não pode ficar guardado. Não se tratar de vaidade, mas de levar a público o legado do seu conhecimento. Sonhe, escreva, mas mostre o que você faz. Todas nós temos algo muito relevante para ser mostrado. Somos parceiras, unidas somos fortes e somos a grandeza de tudo isso, afinal a filosofia permeia a vida”, disse ela.

À noite, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, a presidente da AJEB/ACRE, jornalista Socorro Camelo, foi homenageada durante o lançamento da Coletânea Originárias, bem como a vice-presidente, professora Edir Marques e as jornalistas Silvania Pinheiro e Elisangela Pontes, com o Certificado de Escritoras pela participação na Coletânea Originárias, obra lançada em homenagem aos 54 anos de fundação da AJEB, datada de 1970.

“Sinto-me honrada por este momento sublime e extremamente representativo para todas as mulheres jornalistas e escritoras que dedicam suas vidas a reflexão e ao estudo da arte, da leitura e da escrita. E, mais honrada ainda de o Acre estar sendo representado neste encontro pela jornalista e escritora Silvania Pinheiro. Tenho certeza que ela trará bons e belos frutos para que a AJEB atue cada vez mais no sentido de agregar muito mais cultura, conhecimento e, sobretudo, um legado do pensar e o despertar da literatura como história viva entre todas as mulheres como autoras da sua própria linguagem e identidade”, afirmou Socorro.

Na Coletânea Originárias, a obra da jornalista Silvânia Pinheiro traz o tema “Rainha do Macauã: prosa e poesia entre a vida e a morte da Dama do Forró”, uma homenagem à sua mãe, seringueira, cantora e tocadora.

A poetisa, professora e jornalista Edir Figueira Marques, apresenta a obra “Luciana Barbosa Nobre: uma acreana de valor”; e a também jornalista, Elisângela Pontes, traz na Coletânea Originárias a narrativa “Ancestralidade que pulsa”.

Na programação de hoje da AJEB, haverá o lançamento de livros, contação de histórias e entrevistas, além da posse das coordenadoras da AJEB nos estados. Pelo Acre, a presidente Socorro Camelo, designou a jornalista Silvania Pinheiro para representá-la na solenidade de posse, que ocorrerá na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

Fotos: Iana Domingos